ਸਦਮਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) ਗੋਬਿੰਦ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਮਿਤ ਰੱਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ‘ਜੇ’ ਬਲਾਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਪਵੇਗਾ।
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ਲੁਧਿਆਣਾ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ)
ਗੋਬਿੰਦ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਮਿਤ ਰੱਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ‘ਜੇ’ ਬਲਾਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਪਵੇਗਾ।
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