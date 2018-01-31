ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕੁਰਾਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਡਿਆਲਾ ਦੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ| ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ […]
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਕੁਰਾਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਡਿਆਲਾ ਦੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ| ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਾ| ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੌਂਸਲਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ| ਸ੍ਰੀ ਓਕੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਐੱਸਆਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ| ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਡਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ|