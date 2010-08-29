ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਛੇਤੀ ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਇਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮੋਹੰਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ […]
ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਛੇਤੀ
ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਇਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮੋਹੰਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ. ਭੱਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਕਾਲ ਉਮਰ 62 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕੁਲ ਮੁਦਗਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ 21 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 630 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਸਟਿਸ ਮੋਹੰਤਾ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ 5 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।