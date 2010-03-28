ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ
ਬੋਹੜ ਵਰਗੀ ਠੰਢੀ ਛਾਂ ‘ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅੰਕ’ (21 ਫਰਵਰੀ) ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਨ। ਹਰ ਰਚਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ‘ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੋਆਬਾ’ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਵੰਤ ਦੀਦ ਨੇ ‘ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇਂਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਆਬਾ’ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਕਵੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ […]
ਬੋਹੜ ਵਰਗੀ ਠੰਢੀ ਛਾਂ
‘ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅੰਕ’ (21 ਫਰਵਰੀ) ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਨ। ਹਰ ਰਚਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ‘ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੋਆਬਾ’ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਵੰਤ ਦੀਦ ਨੇ ‘ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇਂਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਆਬਾ’ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਕਵੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਹਜ-ਸੁਆਦ, ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਪਿੰਡ ਫੱਤੂ ਚੱਕ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੋ ਲੇਖ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਵਾਰਤਕ, ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਆਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਆਬੀ ਕਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਹੜ ਵਰਗੀ ਠੰਢੀ ਥਾਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਡਾਲਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ)।
ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ
ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਦੋਆਬਾ’ (21 ਫਰਵਰੀ) ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਘਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦੋਆਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਵੱਸਣਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਭਰ-ਭਰ ‘ਇੱਧਰ’ ਆ ਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਸਹੇੜਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਦੀਪ ਕਿਰਨਦੀਪ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ
ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਲੈਤੀ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਓ.ਕੇ.’ (21 ਫਰਵਰੀ) ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਚਤਾਮਲਾ (ਰੂਪਨਗਰ)।
ਜਿਊਣ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ
ਰਾਕੇਸ਼ ਰੀਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗੀ’ (21 ਫਰਵਰੀ) ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ-ਮੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ‘ੳ,ਅ’ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਊਣ ਜੋਗੀਆਂ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੱਧਰ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਲਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਰਕੇ-ਵਰਕੇ ਹੋਈ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ‘ਪੜੋ੍ਹ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾ-ਮਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਸਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੈਰ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਹੜ, ਕੰਗਣਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)।
ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ
‘ਮੈਗਜ਼ੀਨ’ ਅੰਕ (28 ਫਰਵਰੀ) ਵਿੱਚ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਨ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਆਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪੁਆਧ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਬਰਨਾਲਾ।
(2)
‘ਮੈਗਜ਼ੀਨ’ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ ਸੀ। ਪੁਆਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਆਧ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਸਰਾਹਣੂ, ਰਸੂਲਪੁਰ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ)।
ਅਜੋਕੀ ਨਾਰੀ
ਡਾ. ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ’ (7 ਮਾਰਚ) ਮਿਆਰੀ ਸੀ। ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਉਲਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਵਾਂਪਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਾਰੀ ਪੌਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰਦ, ਸਭ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਖੁੰਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੱਈਆ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)।