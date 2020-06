ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ Posted On June - 1 - 2020 ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੌਂਤਾ): ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿਰੁਧ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸੋਨੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਹਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ,ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ,ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਆਦਿ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਲਵਾ

