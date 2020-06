ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾਇਆ Posted On June - 2 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 1 ਜੂਨ

ਪਿੰਡ ਸਰਾਏਨਾਗਾ, ਮਡਾਹਰਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰੀਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਾਏਨਾਗਾ-ਮੜ੍ਹਮੱਲੂ ਡਰੇਨ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਰਕਬੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਫੂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੇਮਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏਨਾਗਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਰੀਵਾਲਾ, ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਡਾਹਰ ਕਲਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਇਸ ਡਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

