ਸੂੁਬੇ ’ਚ ਇੱਛੁਕ ਵਾਧਾ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ 34 ਡੀਐੱਸਪੀ ਫ਼ਾਰਗ

ਸੂੁਬੇ ’ਚ ਇੱਛੁਕ ਵਾਧਾ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ 34 ਡੀਐੱਸਪੀ ਫ਼ਾਰਗ Posted On June - 1 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 31 ਮਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂੁਬੇ ਵਿਚ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧਾ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 34 ਡੀਐੱਸਪੀ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਈਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤਕ ਦੇ 25 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ (ਆਪਸ਼ਨਲ) ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 31 ਮਈ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 34 ਡੀਐੱਸਪੀ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਈਡੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤਕ ਦੇ 25 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

