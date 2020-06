ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 400 ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਭੇਟ Posted On June - 1 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਈ

ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 400 ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਸੱਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ 400 ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ, 100 ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ, 8 ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, 75 ਲਿਟਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੀਹਰੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਸਟੈਂਡ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਸੀ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਤ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਇਥੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਬ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1100 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੈਬ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਖਸ਼ੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹਾਈ ਆਊਟਪੁਟ ਆਰਐੱਨਏ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਘੰਟੇ ਵਿਚ 92 ਤੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ’ਚ ਲਗਪਗ 192 ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਇਓਰੋਲੋਜੀ, ਪੁਣੇ’ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

