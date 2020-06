ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਪਰੋਸੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮਸੋਸੇ Posted On June - 1 - 2020 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਈ

ਸਰਕਾਰ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ-ਲਾਖੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ‘ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਕੀਤੀ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਆਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਮ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਪਜ ਆਈ।

ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਰੀਬ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਨਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ, ਗੁਰਚਰਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਮਨਦੀਪ, ਜਗਤਾਰ, ਸੁਪ੍ਰੇਮ ਆਦਿ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ।

