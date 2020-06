ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਦੁਨੀਆ: ਮੋਦੀ Posted On June - 1 - 2020 ‘ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਬੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖੇਗੀ’ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੂਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ’ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

