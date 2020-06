ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ Posted On June - 2 - 2020 ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 1 ਜੂਨ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੀਟੂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਏਕੋਟ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀਟੂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਏਕੋਟ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ

Both comments and pings are currently closed.