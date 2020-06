ਰੰਜ: ‘ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ’ Posted On June - 1 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 31 ਮਈ

ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਵੱਲ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਟਾ, ਦਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ, ਖੰਡ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਮਿਰਚ-ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਮਸਾਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਦੋ ਘੜੀ ਅਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਉਪਰ ਧੁੱਪੇ ਮੱਚਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ ਉਪਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਡੀਸੀ

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮਕੇ ਅਰਾਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਰੰਜ: ‘ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ’

