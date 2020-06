ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ Posted On June - 2 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਦੋਦਾ, 1 ਜੂਨ

ਪਿੰਡ ਲੁਹਾਰਾ ਵਿਚ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਦਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ 4 ਜਾਣਕਾਰ ਤੇ 5-6 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਦੋਦਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਆਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

Both comments and pings are currently closed.