ਮਾਮੇ-ਭਾਣਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੇ ਗੰਡਾਸੇ Posted On June - 1 - 2020 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ, 31 ਮਈ

ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ‘ਚ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਭਾਣਜਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਝਗੜੇ ਮੌਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੰਬੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਨਾਨਾ ਅਨੌਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਤੌਰ ਵਾਰਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੌਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਪਗ 6 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਗੜੇ ‘ਚ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

