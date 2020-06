ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ Posted On June - 2 - 2020 ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮਾਨਸਾ, 1 ਜੂਨ

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਸਲ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ

Both comments and pings are currently closed.