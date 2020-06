ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੀਨ ਲਗਾਏਗਾ ਬਹੁ-ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੀਨ ਲਗਾਏਗਾ ਬਹੁ-ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ Posted On June - 2 - 2020 ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 2 ਜੂਨ

ਚੀਨ ਬਹੁ-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ(ਸੀਪੀਈਸੀ) ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1,124 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਆਈਬੀ) ਦੀ 127 ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਹਾਲਾ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1,124 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਥ੍ਰੀ ਜੌਰਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਪੀਆਈਬੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

