ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਫੜੇ ਦੋ ਭਗੌੜੇ Posted On June - 1 - 2020

ਪਟਿਆਲਾ/ ਰਾਜਪੁਰਾ, 31 ਮਈ

ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ’ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਗੌੜੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸ਼ਿਵਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਸੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 18 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਗਗਨ ਚੌਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੌਰਵ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ

