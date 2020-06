ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਪਏ; ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਪਏ; ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ Posted On June - 1 - 2020 ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਗਏ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੜ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੰਪਚ-ਪੰਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 2019-20 ਦਾ ਲਗਪਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2019-20 ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2017-18 ਦੀ ਅੱਧੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਾਵ 353 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕਿਸ਼ਤ 2019-20 ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2018-19 ਦੀ ਅੱਧੀ 382 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਆਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਸਾਲ 2020-21 ਭਾਵ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੱਧੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਸੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ’ਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ, 10 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਮਸਲੇ ਭਾਵ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ 1338 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ’ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ?

ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12,278 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ: ਡਾ. ਗਰਗ

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਡਾ. ਪੀ.ਐੱਲ. ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ: ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ

‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

