ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On June - 2 - 2020

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 1 ਜੂਨ

ਥਾਣਾ ਜੋਧਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ 14 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜਬਰੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਗਲੇ ਕਸਬਾ ਡੇਹਲੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ (35) ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਜੋਧਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜੋਧਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚਿੱਟੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧੂਹ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਅਦ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਾ ਡੇਹਲੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

