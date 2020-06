ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ Posted On June - 1 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 31 ਮਈ

ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਨਾਭਾ, ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ, ਫੱਗਣਮਾਜਰਾ, ਭਾਦਸੋਂ, ਰੱਖੜਾ ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ, ਗਾਲਿਬ, ਕਾਂਝਲਾ, ਰੂਮੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਮਾਜਰਾ, ਰਾਏਕੋਟ, ਬੱਸੀਆਂ, ਭਮਾਲ, ਜਗਰਾਉਂ, ਘਰਾਚੋਂ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜੇਠੂਕੇ, ਛਾਜਲੀ ਤੇ ਭੁੱਚੋ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ’ਚ ‘ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2006 ’ਚ ਮੋਟਰ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰੜਾ, ਬਲਵੰਤ ਉੱਪਲੀ, ਹਰਦੀਪ ਗ਼ਾਲਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੰਢਾਇਆ, ਗੁਰਮੇਲ ਢਕੜੱਬਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

Both comments and pings are currently closed.