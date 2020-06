ਖਰੜ ਦੀਆਂ 19 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ Posted On June - 1 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖਰੜ, 1 ਜੂਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 19 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਸਿਟੀ ਖਰੜ-1 ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ-1 ਤੋਂ 5, ਵੈਲਬਰਡੇ ਪਾਰਕ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਨਕਲੇਵ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵੈਲੀ, ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ-2, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿਹਾਰ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਰਾਈਟਸ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਅਸਟੇਟ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਅਸਟੇਟ-2, ਰਾਇਲ ਐਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਗੋਆ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

