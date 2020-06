ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On June - 2 - 2020 ਕੋਟਕਪੂਰਾ: ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧੰਨਾ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਡੋਗਰਾ, ਜੱਸੀ, ਪਰਸ ਰਾਮ, ਸੋਨੂੰ, ਹਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਾਈਪਾਸ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੋਪੜਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਪਕ, ਮਨੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ ਜਬਰੀ ਉਸ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਰੁਣ ਦੇ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

-ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ

Both comments and pings are currently closed.