ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ Posted On June - 2 - 2020 ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ

ਬੁਢਲਾਡਾ, 1 ਜੂਨ

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਾਂਤਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਕਿਰਨਾ ਰਾਣੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੱਟੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਵਿਧਾਇਕ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

