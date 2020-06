ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ Posted On June - 1 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਜੂਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਉੱਘੇ ਸਿੱਘ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਾਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਲੱਗਪਗ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ

