ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ Posted On June - 2 - 2020 ਜਗਰਾਉਂ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ): ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਮਾਨ ’ਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਹਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜ਼ੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੋਟਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ਼ੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ। ਪੁਲੀਸ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਸ. ਰਾਜ਼ੇਸ਼ ਠਾਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਜਲਦੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।

