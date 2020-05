548 ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ’ਚ Posted On May - 7 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਤਕ 548 ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ, ਵਾਰਡ ਬੁਆਇਜ਼, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਮੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਚਪੜਾਸੀ, ਲੌਂਡਰੀ ਤੇ ਕਿਚਨ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ। ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਐਪੀਡੈਮੀਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।’ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 69 ਡਾਕਟਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਲਾਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 274 ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ

