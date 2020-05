457 ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ Posted On May - 6 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਤਪਾ ਮੰਡੀ, 5 ਮਈ

ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਪਾ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਵਾ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤਪਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 82 ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 457 ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਤੇ ਡਾ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਾਕ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਟਰ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਔਲਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇਂ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

