263 ਯਾਤਰੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਰਤੇ Posted On May - 1 - 2020

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਮਈ

ਕਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ 263 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਤਰੂ ਯੂਕੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਕ ਵਜੇ ਇਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ 263 ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ।

