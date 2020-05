ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਨਾਮ ਔਰਤਾਂ Posted On May - 21 - 2020 ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੀ ਬਰੇਕ ਲਾਈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।

ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ, ਹੱਸਣ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਸ਼ ’ਚ ਜਿਊਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਖ਼ਤੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਆਮ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਂਜ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ’ਚ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੌਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 112 ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ।

ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੋਫ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਸ਼! ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਸਮਝ ਪਾਵੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ, ਘਰ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹਿਣ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰਦ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰੀਝਾਂ, ਚਾਅ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ (ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼) ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੰਪਰਕ: 94640-96303

Ticker, ਅਦਬੀ ਰੰਗ Comments Off on ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਨਾਮ ਔਰਤਾਂ

Both comments and pings are currently closed.