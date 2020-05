17 ਏਕੜ ਨਾੜ ਸੜਿਆ Posted On May - 3 - 2020 ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ,3 ਮਈ: ਇਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਫ਼ਕਰਸਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 17 ਏਕੜ ਨਾੜ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ।

Ticker, ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ Comments Off on 17 ਏਕੜ ਨਾੜ ਸੜਿਆ

