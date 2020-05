ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ Posted On May - 3 - 2020 ਸਸਕਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਅਲੀ ਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ (42) ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਲੰਘੀ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਅ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਗੋ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੰੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਬਹਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Ticker, ਪੰਜਾਬ, ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ

Both comments and pings are currently closed.