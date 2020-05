ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ Posted On May - 7 - 2020 ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 6 ਮਈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਢਕੋਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। 57 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਨੂੜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਗੋਲਡਨ ਐਸਟੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਿਤ ਚਾਵਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਭੇਜੇ ਜਿਥੋਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ। ਐੱਸ.ਐਮ.ਓ. ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਲੜਕਾ, ਨੂੰਹ ਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਈ-ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਢਕੋਲੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਐੱਸ.ਐਮ.ਓ. ਪੌਮੀ ਚਤਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96

ਮੁਹਾਲੀ (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ 56 ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 70 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 41 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 29 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਲਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ, ਜਗਤਪੁਰਾ, ਕੁੰਭੜਾ, ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਨ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 51 ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2605 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 971 ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ

ਕੁਰਾਲੀ (ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ): ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭਾਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੈਟ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸਐਮਓ ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਐੱਸਆਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

