ਜ਼ਰਦ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੰਸਾਰ

ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮੈਟਾਫਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲਾਲ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੂਨ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਘੋੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਘੋੜਾ ਘਸਮੈਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੇਖਿਕਾ ਕੈਥਰੀਨ ਐਨ ਪੋਰਟਰ ਨੇ 1939 ਵਿਚ ‘ਪੇਲ ਹੌਰਸ ਪੇਲ ਰਾਈਡਰ’ (Pale 8orse Pale Rider) ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ। 1918 ਦੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਨਾਵਲ ਉਸ ਦੀ ਆਪਬੀਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਿਰਾਂਡਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਿਰਾਂਡਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਘਸਮੈਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾਤਕ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ (10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ) ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ, ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ ਤੋੜਿਆ; ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਰੌਚਿਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ। ਜਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਿਥਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਛੁਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਨੋਈ ਵਿਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਰਈਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਪਰ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਗਲੀਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੂਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਚੂਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬਸਤੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਚੂਹੇ ਇਸ ਸੀਵਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ‘ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਸਵਰਗ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਸਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਪਲੇਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪਲੇਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ 1902 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚੂਹਾ ਮਾਰੋ, ਇਕ ਸੈਂਟ (ਸਿੱਕਾ) ਲੈ ਜਾਓ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਚੂਹੇ ਪਕੜ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੂਹੇ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੂਹੇ ਕਦ ਮੁੱਕਣੇ ਸਨ? ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੂਹੇ ਪਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਟ ਫਾਰਮਿੰਗ (ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲੇਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀਅਤਨਾਮੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਡੇਨੀਅਲ ਡਿਫੋ (4aniel 4efoe) ਵੱਲੋਂ 1722 ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਏ ਜਰਨਲ ਆਫ ਦਿ ਪਲੇਗ ਯੀਅਰ’ 1665 ਵਿਚ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਪਲੇਗ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 1664 ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਇਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਤੋਂ ਫੈਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰੋਪੀ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 1665 ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੱਪ, ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ, ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਖਾੜੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ… ਪਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਫਿਰੰਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲਾਪਰਵਾਹ… ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਸਨ! ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੇੜੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭੀੜਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਸਤ 1665 ਤੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਅਲਬੇਅਰ ਕਾਮੂ ਦੇ 1947 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾਵਲ ‘ਦਿ ਪਲੇਗ’ (La Peste) ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਜੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਓਰਾਨ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਪਲੇਗ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸਪ੍ਰਸਤ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਨੇ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੂਹੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਡਾ. ਕਾਸਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਗ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਗੌਲਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਗ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫ਼ਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਮੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਦਰੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਚ ਰੁਤਬਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ‘ਕਰੋਨਾ ਖਾਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਹੱਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ:

‘‘ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਸ ਪਲ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ।’’

ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ।

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ’ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਾ ਭਰਪੂਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਭਾਗਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਲੇਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਉਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ’ ਦੇ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨੂੰ ਪਲੇਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ:

‘‘ਪਲੇਗ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ ਹੀ, ਪਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਲੋਕ ਪਲੇਗ ਤੋਂ ਓਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਦਮ-ਕੱਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ‘ਨਾ ਚੂਹਾ ਨਾ ਪਲੇਗ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਨਾ ਪਲੇਗ ਨਾ ਚੂਹਾ, ਨਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ’ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।’’

2012 ਵਿਚ ਸਾਰਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਰਗਰੇਟ ਐਟਵੁੱਡ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਯੀਅਰ ਆਫ ਦਿ ਫਲੱਡ’ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ‘ਹੜ੍ਹ’ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ ਅੱਠ ਵਜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਇਕ ਪਾਤਰ ਟੋਬੀ ਉਜਾੜ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਖੜੋ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ‘‘ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ… ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲੈਸ਼ ਬੈਕ ਵਿਚ ਲੇਖਿਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ: ‘‘ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਇਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਬੀ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’

2012 ਦੀ ਮਰਸ (M5RS) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ‘ਸੇਵਰੈਂਸ’ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਤਫਾਕਨ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕੇਂਡੇਸ ਚੇਨ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਨੌ ਬੰਦੇ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਅ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਰਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਕੁਕਨੂਸ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।

2014 ਦੇ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਏਮਲੀ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਮੰਡੇਲ ਦਾ 2014 ਵਿਚ ਆਇਆ ਨਾਵਲ ‘ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਲੈਵਨ’ ਜਾਰਜੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟਰਾਨ ਬੰਬ ਫਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਿੰਗ ਲੀਅਰ ਦੇ ਮੰਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਚ ’ਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਅਦਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ… ਸ਼ੋਅ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ…।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਉਫ਼ਰੀ ਚੌਸਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ‘ਕੈਂਟਨਬਰੀ ਟੇਲਜ਼’ ਵੀ ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ‘ਗਰੇਟ ਪਲੇਗ’ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 1300 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ 1340 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਤੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਤੀਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ‘ਦਿ ਪਾਰਡਨਰਜ਼ ਟੇਲ’ (“he Pardoner’s “ale) ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪਲੇਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਕਿਤ ਹਨ।

ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਲਬੇਅਰ ਕਾਮੂ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਇਰਸ ਹਨ। ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਾਇਰਸ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਸ ਤੇ ਟੋਬੀ ਵਾਂਗ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚੋਂ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰਦ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੀਲੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ, ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ…। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

ਜੇ ਆਈ ਪਤਝੜ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਏ,

ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਂ

ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਤਿਓਂ ਲਿਆਉਨਾ ਕਲਮਾਂ,

ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ।

