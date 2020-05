ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਹਾਂਆਰਾ ਕੱਜਣ

ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਹਾਂਆਰਾ ਕੱਜਣ Posted On May - 30 - 2020 ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ : ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਸ਼ਰੇ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਜਹਾਂਆਰਾ ਕੱਜਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨਮਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਦਨ ਥੀਏਟਰ, ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਜਹਾਂਆਰਾ ਕੱਜਣ ਦਾ ਇੰਤਖ਼ਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਸਟਰ ਨਿਸਾਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੀਵਾਨੇ ਕਰ ਛੱਡੇ।

ਜਹਾਂਆਰਾ ਕੱਜਣ ਉਰਫ਼ ਜਹਾਂਆਰਾ ਬੇਗ਼ਮ ਕੱਜਣ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ 1915 ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮਾਬਾਦ (ਪਟਨਾ) ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਾਲਿਦਾ ਹੁਸਨ ਆਰਾ ਪਟਨਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਦਿਲੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੱਜਣ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਖਨਊ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਉਸਤਾਦ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਲਈ ਇਕ ਮੁਣਸ਼ੀ ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੇਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਸ ਕੱਜਣ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਸਿਕੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਜਣ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਚੀ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਹੁਨਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਫ਼ਤ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਲਾਇਨ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ।

1928 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਮਾਦਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੰਬੀ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਅੱਲੜ੍ਹ ਮੁਟਿਆਰ ਮਾਦਨ ਥੀਏਟਰਜ਼, ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਜੇ. ਜੇ. ਮਾਦਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸ਼ੀਰੀਂ ਫ਼ਰਹਾਦ’ (1931) ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ‘ਸ਼ੀਰੀ’ ਦਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ‘ਫ਼ਰਹਾਦ’ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਹਾਂਆਰਾ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਐਨੀ ਉਮਦਗੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਬੈਨਰ ਦੀ ਜੇ. ਜੇ. ਮਾਦਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਦੂਸਰੀ ਮੁਹੱਬਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ’ (1931) ਵਿਚ ਉਸਨੇ ‘ਲੈਲਾ’ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਵਰਮਾ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੁਲ 24 ਹਿੰਦੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਗੀਤ ‘ਤੇਰੀ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਸਤਾਨਾ ਫਿਰਦਾ ਨੀਂ’ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸੇ ਬੈਨਰ ਦੀ ਜੇ. ਜੇ. ਮਾਦਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਤੀਸਰੀ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਯਾਵਾਦੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ’ (1931) ਵਿਚ ਜਹਾਂਆਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਬ ਤੇ ਮਿਸ ਸ਼ਰੀਫ਼ਾ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਹੀਰੋਇਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੁਸਨ-ਏ-ਅਦਾਕਾਰੀ ਐਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ 1932 ਵਿਚ ਜਹਾਂਆਰਾ ਕੱਜਣ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ 7 ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਪਰਦਾਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਦਨ ਥੀਏਟਰਜ਼, ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਜੇ. ਜੇ. ਮਾਦਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਫੋਰਟੀ ਥੀਵਸ’ ਉਰਫ਼ ‘ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਅਤੇ 40 ਚੋਰ’ (1932) ’ਚ ਉਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਬੈਨਰ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਬੈਨਰਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਆਂਖ ਕਾ ਤਾਰਾ’ ਉਰਫ਼ ‘ਮਾਤਰ ਭਗਤੀ’ ’ਚ ਨਰਮਦਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਦਨ ਥੀਏਟਰਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚਤਰਾ ਬਕਾਵਲੀ’ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੱਜਣ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਬੈਨਰ ਦੀ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਗੁਰਲੂ ਜ਼ਰੀਨਾ’ ਵਿਚ ਕੱਜਣ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨਿਸਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਾਦਨ ਥੀਏਟਰਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪਤੀ ਭਗਤੀ’ ਵਿਚ ਜਹਾਂਆਰਾ ਕੱਜਣ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੰਸ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਦਨ ਥੀਏਟਰਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਜੇ. ਜੇ. ਮਾਦਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਇੰਦਰਸਭਾ’ ਵਿਚ ਜਹਾਂਆਰਾ ਕੱਜਣ ਨੇ ‘ਸਬਜ਼ਪਰੀ’ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਗਰਦਾਸ ਨਾਯਕ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਤਾਮੀਰਸ਼ੁਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਰਾਰ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 71 ਗੀਤ ਸਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਦਾਸ ਨੇ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਾਦਨ ਥੀਏਟਰਜ਼, ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਜੇ. ਜੇ. ਮਾਦਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਆਂਖ ਕਾ ਨਸ਼ਾ’ (1933) ’ਚ ਉਸਨੇ ‘ਸਰੋਜਿਨੀ’ ਦਾ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਕਾਵਸ ਜੀ ਪੰਥਕੀ ‘ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ’ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਆਗ਼ਾ ਹਸ਼ਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਦਨ ਥੀਏਟਰਜ਼, ਕਲਕੱਤਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਿਲ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੋਤਿਸ਼ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਧਰੁਵ ਚਰਿੱਤਰ’ (1933) ’ਚ ਜਹਾਂਆਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। 22 ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ‘ਸ਼ੈਦਾ’ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾਟਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਨਸ਼ਾ’ (1933) ’ਚ ਕੱਜਣ ਤੇ ਸੋਰਾਬਜੀ ਕੇਰਾਵਾਲਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ‘ਜ਼ਹਿਰੀ ਸਾਂਪ’ (1933) ’ਚ ਕੱਜਣ ਤੇ ਸੋਰਾਬਜੀ ਕੇਰਾਵਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਰੀਦੁਨ ਇਰਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰੇਮ’ (1934) ਵਿਚ ਕੱਜਣ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੇਠੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। 14 ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਮੁਣਸ਼ੀ ਦਿਲ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾਟਕ ‘ਨਈ ਦੁਲਹਨ’ ਉਰਫ਼ ‘ਸਤੀ ਵੇਸ਼ਯਾ’ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਸੋਰਾਬਜੀ ਕੇਰਾਵਾਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਕੀ ਦੁਨੀਆ’ ਉਰਫ਼ ‘ਧਰਮੀ ਬਾਲਕ’ (1934) ’ਚ ਜਹਾਂਆਰਾ ਨੇ ‘ਸਾਵਿੱਤਰੀ’ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਹੀਰੋ ਰਹੀਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਨ। ਨਾਗਰ ਦਾਸ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ’ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ 13 ਗੀਤਾਂ ’ਚੋਂ 5 ਗੀਤ ਕੱਜਣ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਏ ਗਾਏ ਸਨ। ਜੇ. ਜੇ. ਮਾਦਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਖੀ ਲੁਟੇਰਾ’ (1934) ’ਚ ਯੁਸਫ਼ ਏਫੰਦੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ’ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ 14 ਗੀਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਗੀਤ ਜਹਾਂਆਰਾ ਕੱਜਣ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਇਆ ਗਿਅ ‘ਮੈਂ ਤੋ ਹਾਰੀ ਰੇ ਵਾਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਰੀ’।

ਅਜ਼ਰਾ ਮੀਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮੇਰਾ ਪਯਾਰਾ’ ਉਰਫ਼ ‘ਮਾਈ ਬਿਲਾਵਡ’ (1935) ’ਚ ਕੱਜਣ ਦੇ ਹੀਰੋ ਅਖ਼ਤਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੁਲ 11 ਗੀਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗੀਤ ਜਹਾਂਆਰਾ ਕੱਜਣ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਇਆ ‘ਮੇਰਾ ਪਯਾਰਾ ਦਿਲਾਰਾ ਦੁਲਾਰਾ ਸਜਨ ਜਾ ਪੈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਵਾਰ ਦਿਓ’ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਹਾਂਆਰਾ ਕੱਜਣ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਗਤ ਪਿਕਚਰਜ਼, ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ‘ਮੁਬਾਰਕ’ (1941)। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਤੁਰਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਆਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਰੁਮਾਂਸ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਜਹਾਂਆਰਾ ਕੱਜਣ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ‘ਦਿਲਾਰਾ’ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਰੂਬਰੂ ਲਾਹੌੌਰ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ‘ਮੁਬਾਰਕ’ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ 12 ਗੀਤ ਸਨ ‘ਲਾ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਜਿੰਦੜੀਏ’, ‘ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਬਿਨਾਂ ਰੱਜਣਾ ਨਹੀਂ’, ‘ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਮਾਹੀ ਵੇ’, ‘ਕਿਆ ਪਿਆ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ’, ‘ਨਾ ਕਰ ਐਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਲਾ’, ‘ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਸਾਰ ਵੇ ਮਾਹੀਆ’, ‘ਦੋ ਪੱਤਰ ਸ਼ਹਿਤੂਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ’ ਆਦਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1941 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਤ ਥੀਏਟਰ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ।

ਅਜ਼ਰਾ ਮੀਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾ ਪਾਸ਼’ ਉਰਫ਼ ‘ਡੇਵਿਲਸ ਡਾਈ’ (1936) ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਧਾ ਫ਼ਿਲਮ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮਰਚੈਂਟ ਆਫ ਵੈਨਿਸ’ ਉਰਫ਼ ‘ਜ਼ਾਲਿਮ ਸੌਦਾਗਰ’ (1941) ਅਦਾਕਾਰ ਖਲੀਲ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੀ। ਸਨਰਾਈਜ਼ ਪਿਕਚਰਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਬੀ. ਐੱਮ ਵਿਆਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਘਰ ਸੰਸਾਰ’ (1942) ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬੂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਇਹਸਾਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਲਿਖੇ 3 ਗੀਤ ਕੱਜਣ ਨੇ ਗਾਏ। ਇਸੇ ਬੈਨਰ ਦੀ ਜੇ. ਪੀ. ਅਡਵਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸੁਹਾਗਨ’ (1942) ਹੀਰੋ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਆਰ. ਕਪੂਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਕੱਜਣ ਦੇ ਗਾਏ ‘ਮਨ ਫੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਤਾ’, ‘ਦਿਲ ਤੀਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਹੂਆ’ ਤੇ ‘ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਹਮਾਰਾ’ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿਨਰਵਾ ਮੂਵੀਟੋਨ, ਬੰਬਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੱਲਭ’ (1943) ’ਚ ਜਹਾਂਆਰਾ ਕੱਜਣ ਨੇ ‘ਲਕਸ਼ਮੀ’ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਬੈਨਰ ਦੀ ਹੀ ਸਰਵੋਤਮ ਬਾਦਾਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ’ (1943) ਵਿਚ ‘ਸੁੰਦਰਾਬਾਈ’ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਕੱਜਣ ਨੇ ਡਾ. ਸ਼ਫ਼ਦਰ ‘ਆਹ’ ਦੇ ਲਿਖੇ 5 ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੀਲੇ ਸੁਰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। ਨਵੀਨ ਪਿਕਚਰਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਭਰਥਹਰੀ’ (1944) ’ਚ ਪੰਡਤ ਖ਼ੇਮਚੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪੰਡਤ ਇੰਦਰ ਦੇ ਲਿਖੇ 2 ਗੀਤ ਗਾਏ। ਰਣਜੀਤ ਮੂਵੀਟੋਨ, ਬੰਬਈ ਦੀ ਕੇਦਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਨਾਰੋਵਾਲ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਤਾਰੀਖ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਲ’ (1944) ਜਹਾਂਆਰਾ ਕੱਜਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਰਾਰ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ‘ਨੂਰਜਹਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕੱਜਣ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਦਾਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਨਿਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਸੇਠ ਸੁਖਲਾਲ ਕਰਨਾਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਨੋਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਦਨ ਥੀਏਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੇਠ ਕਰਨਾਨੀ ਨੇ ਕੱਜਣ ਲਈ ਇਕ ਸਟੂਡੀਓ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼-ਓ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1936 ਵਿਚ ਸੇਠ ਕਰਨਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਮਾਦਨ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। 1938 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ‘ਜਹਾਂਆਰਾ ਥੀਏਟਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ’ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਫਲ ਸ਼ੋਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫ਼ਿਲਮ-ਮੱਦਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੁਸੀਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਸੰਬਰ 1945 ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਉਮਰੇ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਫ਼ਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰ ਗਈ। ਸੰਪਰਕ : 97805-09545

