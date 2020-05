ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਖੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ

ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਖੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ Posted On May - 9 - 2020 ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਸਬੀਰ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਖੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਖੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਖੇਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 9 ਫਰਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਸਦਾ ਬਚਪਨ ਖੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਬੀਤਿਆ। ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਸਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਕਈ ਤਗ਼ਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਾਫੀ ਸੀ। ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਉਸਦਾ ਮੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਨੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਖੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ। 1979 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰ ਲਿਆ। 1984 ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖੇਲਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਦੁੱਗਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 1980 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ‘ਮਲਕ ਭਾਗੋ’, ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ’ ਤੇ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ’ ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਵੀ. ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ। ਤਵਿਆ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਨਰੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਉਸਦੇ ਐੱਲ.ਪੀ. ਰਿਕਾਰਡ ‘ਵੇਲਾ ਮਿਲਣੀ ਦਾ’, ‘ਐਸੋ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੇ ਭਲਿਓ’,‘ਪੱਟੀਓਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਲਣਾਂ ’ਚੋਂ ਫਿਰੇ ਟੋਲਦਾ’ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜਸਬੀਰ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਨੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਦੇਵ ਥਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਨਾਜ਼ਕ ਸ਼ਾਹ, ਜੈਲ ਬੰਡਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਲੱਖੀ ਭਾਮ ਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਕਮਲ ਪੁਰੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁਰਤੀਲਾ, ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਸੇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਨਿਕਲ ਗੜ੍ਹੀ ਚਮਕੌਰ ਵਿਚੋਂ’, ‘ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ’, ‘ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ’, ‘ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਪੂਜੇ’, ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ’, ‘ਯਮਲਾ ਮੀਟ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ’, ‘ਆਵੀਂ ਵੀਰਾ ਮੇਰਿਆ’, ‘ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰ’ ਅਤੇ ‘ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਸਾਲੀਏ’ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਜਸਬੀਰ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੜੇ ਹਨ:

* ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਵੇ

* ਵੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਮੱਸੇ ਦਾ ਲੈ ਗਏ

* ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਨੀਂ ਬੰਨੇ ਦੀਏ ਮਾਏ

* ਵੇਲਾ ਮਿਲਣੀ ਦਾ

* ਐਸੋ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੇ ਭਲਿਓ

* ਪੂਰਨ ਦੱਸਦਾ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ

* ਪੱਟੀਓਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਲੈ ਗਿਆ

*ਮੇਲਣਾਂ ’ਚੋਂ ਫਿਰੇ ਟੋਲਦਾ

ਜਸਬੀਰ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਵਧੀਆ ਗੀਤਕਾਰ ਤੇ ਤੂੰਬੀ ਵਾਦਕ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਏਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਦੇ ਗੀਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖਾੜੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਖੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਉਸਦੇ ਅੱਠ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਸੱਤ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋਗਾਣੇ ਗਾਏ। ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਨੇ ਇਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਲੰਘਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ 22 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਖੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਨ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਉਸਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰਬੀ ਦੀ ਟੁਣਕਾਰ ’ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ ਖੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

