ਹੰਦਵਾੜੇ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਰਾਜਰਾਣੇ ਦਾ ਜਵਾਨ

ਹੰਦਵਾੜੇ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਰਾਜਰਾਣੇ ਦਾ ਜਵਾਨ Posted On May - 3 - 2020 ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ,3 ਮਈ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਰਾਣਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਐਨ.ਕੇ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ 21 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦੋ ਭਰਾ ਅਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਭਲਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਟਨਸ

