ਹੌਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਇਡ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਿਆ Posted On May - 31 - 2020 ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, 31 ਮਈ

ਬਿਓਂਸ, ਰਿਹਾਨਾ, ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ, ਡਵੇਨ ਜੌਹਨਸਨ, ਸਲੇਨਾ ਗੋਮਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੌਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਸਾਰਤ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿਆਹਫਾਮ ਜੌਰਜ ਫਲਾਇਡ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਓਂਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਜੌਰਜ ਫਲਾਇਡ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਡਵੇਨ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਫਲਾਇਡ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

