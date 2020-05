ਹੇਠਾਂ ਜੱਲਾ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ… Posted On May - 16 - 2020 ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂਰ ‘ਹੇਠਾਂ ਜੱਲਾ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ, ਜੱਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕੌਡੀ ਖੱਲਾ’ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ’ ਵਿਚ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਅਖਾਣ ਵਿਚ ਪੰਡਤ ਜੱਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਲੋਕ ਤਵਾਰੀਖ਼’ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸ਼ਨਾਵਰ ਚੱਧੜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਿੰੰਘ ਨੇ ਛੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ 1843 ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬਦਅਮਨੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਾਂ ਪਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਜੋਕਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੇ ਟਕੇ ਰਿਆਇਆ ਕੋਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ। ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ੂਬ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਿਆਇਆ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮੂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਜੱਲੇ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ ਲੱਗੇ।

ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੋਸ਼’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਿੜਚਿੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।

‘ਤਾਰੀਖ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਕਬਾਲ ਸਲਾਹੁੱਦੀਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ 21 ਦਸੰਬਰ 1844 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੂਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਮੀਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਾਹਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਵਾਹਰ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ

ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ

ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਅਤੇ ਉਸ

ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਹਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਲਾਹੌਰੀ ‘ਤਵਾਰੀਖ਼ ਮੁਖ਼ਜ਼ਨੇ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ। ਘੜੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਫ਼ੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਟੌਹਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ 21 ਦਸੰਬਰ 1844 ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾਇਆ ‘ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਪਹਾੜੀਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ।’ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੋਹ ਦੀ ਵਾਟ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾ ਘੇਰਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਂਦੇ।

‘ਤਹਿਕੀਕਾਤੇ ਚਿਸ਼ਤੀ’ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪਰਨਾਲੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤਕ ਉੱਥੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕਈ ਦਿਨ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਠੇਡੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਧ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਿਆਸ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਗ਼ ਪੰੰਡਤ ਜੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਅਖਵਾਇਆ।

ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਸ

ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ

ਦੇ ਹੋਏ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਇਆ।

