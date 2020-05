ਹੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ Posted On May - 27 - 2020 ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਧਨੌਲਾ, 26 ਮਈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 327 ਮੇਲੇ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ -ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਜਿੰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਬਲਵੀਰ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਜਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਇਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਜਿੰਦੇ ਤੇ ਆਮ ਕਲਾਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਸਾਜਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

