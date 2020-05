ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ

ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ Posted On May - 31 - 2020 ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ

ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅ

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਲੁਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਵਾਰਸ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 31 ਦਸੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕਰਮ ਕੌਰ ਸੀ। ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਇਸ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਗੋਲਡਨ ਹੈਟ ਟ੍ਰਿਕ’ ਵਾਲਾ ਬਲਬੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਸਿੰਕੀ-1952 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ 9 ਗੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਗੋਲ ਉਸ ਦੀ ਸਟਿੱਕ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ 6 ਗੋਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਸ ਦੇ 5 ਗੋਲ ਸਨ ਜੋ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ।

1957 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ‘ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ’ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕ-2012 ਮੌਕੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ‘ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 16 ‘ਆਈਕੋਨਿਕ ਓਲੰਪੀਅਨ’ ਵਿਚੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਪਨ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਤੇ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੀਤਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਦੁਆਬੇ/ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਮਿੱਸ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੋਗੇ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਥੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਵੇਖਦਾ। ਹਾਕੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬੂਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਨਾ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਾਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈਅ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਟੱਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਕੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸੀ’ ਟੀਮ ਵਿਚ ਗੋਲਚੀ ਖੇਡਿਆ। ਫਿਰ ‘ਬੀ’ ਤੇ ‘ਸੀ’ ਟੀਮ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਕੂ਼ਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਐੱਮ. ਕਾਲਜ ਮੋਗੇ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਖੇਡਿਆ। ਹਾਕੀ ਉਹਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਪਈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਛੋਪਲੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜੀਹਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹੀਂ ਪੈਰੀਂ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏਗਾ?

ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਛੱਤ ਉਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਛੱਤ ਉਤੇ ਘਿਸਰਦਾ ਇਕ ਸਾਏਬਾਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਲੁਕਿਆ। ਛਾਹ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿਧਰ? ਫਿਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਐ। ਘਰ ਦੇ ਅਤੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਹੀ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ! ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਵਰਤ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਛੱਤ ਉਤੇ ਸਾਏਬਾਨ ਹੇਠ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ? ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ?

ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਂ ਲਈ ਮੋਹ ਜਾਗਿਆ। ਉਹ ਉਠਿਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਲੜਖੜਾਂਦੇ ਕਦਮੀਂ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲੰਘਿਆ। ਉਹਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਭੈਣ ਗੁਰਬਚਨ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦੀ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ ਆ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।

ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਉਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾ ਆਓ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹਰਬੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ

ਮਿਲੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ

ਖਿਡਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰਬੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਣਹਾਰੀ ਦਿਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।

ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਦੋਸਤ ਆਰ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੀ। ਹਰਬੇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋਗੇ

ੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਥੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਏ ਲੀਗ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ ਬੀ ਲੀਗ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਏ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਬੀ ਲੀਗ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇਸ ਲੀਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐੱਫ. ਏ. ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ੁਸ਼ ਮੋਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਭੁੱਲ ਗਈ।

ਉਧਰੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਰਬੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਧਾ ਰੁੱਧਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਜਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਰਬੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਦਿਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹਰਬੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।

ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਇਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹ ਮੋਗੇ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਕੋਠੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਲੜਕੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਫਡਾਉਣ ਬਹਾਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਗਮ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ! ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਖ਼ੁਦ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਕੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਰਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ! ਸੁਸ਼ੀਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਬਲਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 7-0 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਨਿਊਹੈਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਰ ਜੌਨ੍ਹ ਬੈਨਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੌਨ੍ਹ ਬੈਨਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਮ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਨਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਹੈਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਜੌਨ੍ਹ ਬੈਨਟ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਜਾ ਫਡਿਆ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ।

1945 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪਅਿਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਮਾਰਚ 1946 ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਟਰਾਇਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ, ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਟਰਾਇਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1946 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸਿਪ ਕਲਕੱਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੇਡ ਉਚੇਚੀ ਸਲਾਹੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

* * *

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬੱਝਾ, 27 ਨਵੰਬਰ 1946। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲਈ ਏਨਾ ਕਾਹਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਬਰਾਤ ਅਜੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੁਰੀਂ ਜਾ ਢੁੱਕਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਝ ਗਈ ਕਿ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਬੂਹੇ ਥਾਣੀਂ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਖੌਲ ਸੁਣਨੇ ਪਏ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹਨ।

1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਦੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰੀ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ।

ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਧਾੜ ਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਏ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨੇਰੇ ਪਏ ਪਰਤੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਰੀ ਲੌਢੂਵਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ।

ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਵੇਸਲੇ ਬੈਠੇ ਇਕ ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਈਫਲ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ‘ਹਾਂ ਜੀ’ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਤਦੇ ਇਕ ਗੜਗੜਾਉਂਦਾ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਪਰ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ! ਸਾਰੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ? ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੁਆਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਗੋਲੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

* * *

1948 ਦੀਆਂ 14ਵੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲੰਡਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਲਈ 39 ‘ਸੰਭਾਵਿਤ’ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੈਂਟਲ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਗ਼ਾਇਬ ਸਨ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1946 ਤੇ 47 ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਲਈ 39 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਏ. ਸੀ. ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਤਾਰ ਮਿਲੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਰਤ ਬੰਬਈ ਪਹੁੰਚੋ।” ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਟੀਮ ਲੰਡਨ ਅੱਪੜੀ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰ ਜੌਨ੍ਹ ਬੈਨਟ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲੁਆ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਉਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜੁਆਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਖਿਡਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 6 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ।

ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇਲੈਵਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 4-0 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿਚ 8 ਗੋਲ! ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਤਨ ਮੁੜੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਾਅਵਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਹੈਲਸਿੰਕੀ-1952 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਕ ਆਊਟ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਮਨ ਦੇ ਦੂਤ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਗਏ। ਇਕ ਉਡਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਿੱਠ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੱਬੇ ਬੂਟ ਦੀ ਟੋਅ ਉਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਬਲੇਜ਼ਰ ਬਚ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਖਿਡਾਰੀ ਖਿਲਰੇ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਪੁੱਤਰਾ ਵਧਾਈਆਂ! ਫਿਨਲੈਂਡ ‘ਚ ਕਬੂਤਰ ਖੱਬੀ ਟੋਅ ‘ਤੇ ਵਿੱਠ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਓਲੰਪਿਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ!”

ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਓਲੰਪਿਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਾ ਨੰਬਰ 13 ਉਹਦੀਆਂ ਸੱਚੀਂਮੁਚੀਂ ਤੇਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ 13 ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਲ 13 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 9 ਗੋਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਗੋਲਾਂ ‘ਚੋਂ 8 ਗੋਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ 6 ਗੋਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਗੋਲ!

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਗਲਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਪੁਆ ਲਵੇ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ। 1975 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਆਲਾ ਲੰਪੁਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਲੀਂ ਹਾਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਪਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਹਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁੜਨ ਤਕ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੋ!”

* * *

1953 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੂਰ ਸਮੇਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਗ਼ ਸੀ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਉਭਗਤ ਵਿਚ ਲੰਚ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਜ਼ਪੋਸ਼ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲਦਾਨ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਗ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਤੇ ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਡੂਮਣੇ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ।

ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ? ਪਲੇਟਾਂ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਫੜਦਿਆਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਡੰਗ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਨਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਲਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਗਾ ਸਿਰ ਮੇਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਜ਼ਪੋਸ਼ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਰਾਕਰੀ ਤੇ ਡੂੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਧਰ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਹਨ? ਮੱਖੀਆਂ ਮੂੰਹ, ਸਿਰ, ਹੱਥ, ਬਾਹਾਂ, ਧੌਣ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਘੋਨ ਮੋਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਤੀਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ!

ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਡੂਮਣਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ। ਡੂਮਣੇ ਤੋਂ ਟਿਕ ਟਿਕਾਅ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਮੁੜ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਭੁੱਖ ਕੀਹਨੂੰ ਸੀ? ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਬ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੜ ਪਰੋਸੇ ਲੰਚ ਦੀ ਠੂੰਗਾ ਠਾਂਗੀ ਕਰ ਕੇ ਟੀਮ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ। ਬਲਬੀਰ ਹੋਰੀਂ ਡੂਮਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਡੂਮਣੇ ਨੇ ਲੰਚ ਦਾ ਸੁਆਦ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਹਸਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਸਦੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜੇ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜਿਆ, “ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਆਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਹਣੀਂ ਪਾ ਛੱਡਿਆ!” ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। 1955 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ 16 ਮੈਚਾਂ ਵਿਚ 121 ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 83 ਗੋਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ ਦੇ ਮੈਚ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਲ 38 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 203 ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 141 ਗੋਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ।

1956 ਵਿਚ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਕ ਮੈਚ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਦੀ ਹਿੱਟ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਂਗਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਏਨੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਦੇ ‘ਤੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ!

ਉਂਗਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਰਮ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਮਤਾਮਈ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਉਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

1960 ਵਿਚ ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਟੀਮ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਸੀ ਪਰ ਹਾਕੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਥੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਫਿਰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਸੀਰ ਬੁੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਮਿੰਟ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟੀਮ ਸੁਆਹ ਜਿੱਤਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਔਹ ਖੜ੍ਹੈ ਪਸਤੌਲ ਪਾਈ!”

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ। ਅਕਤੂਬਰ 1974 ਵਿਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੂਰ ‘ਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਆਲਾ ਲੰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਤੇ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਕੈਂਪ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ। ਕੈਂਪ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਕੋਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ 28-29 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ।

ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਸਕਾਰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਮਰਗ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾ ਕੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਕਾਰਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਭਾਵੇਂ ਅੱਠ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਜੋ 1975 ਵਿਚ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਤੇ ਕੌਮੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਚ/ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਡਲ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ‘ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ’ ਹੋਣਾ ਹੈ।

(ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ‘ਗੋਲਡਨ ਗੋਲ’ ਦੇ ਅੰਸ਼) ਓਲੰਪਿਕ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਗੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟਰਾਈਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕ (1948) ’ਚ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ 13 ਗੋਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਗੋਲ ਦਾਗਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੈਟਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 4-0 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਜੱਸ ਖੱਟਿਆ। ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ’ਚ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਦਾਗੇ। ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਓਲੰਪਿਕ 1952 ’ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ 13 ਗੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਗੋਲ ਇਕੱਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹਾਕੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਓਲੰਪਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ’ਚ ਬਲਬੀਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਗੋਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਓਲੰਪਿਕ ਹਾਕੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿਚ 5 ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਬਰਲਿਨ 1936 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਲਬਰਨ 1956 ਓਲੰਪਿਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ’ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਓਲੰਪਿਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 1-0 ਗੋਲ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਸਦਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। 1954 ’ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੇਡੇ 16 ਮੈਚਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਾਂ ਸਿਰ 121 ’ਚੋਂ 83 ਗੋਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1955 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ’ਚ ਟੈਸਟ ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ 37 ਮੈਚਾਂ ’ਚ 203 ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 203 ਗੋਲਾਂ ’ਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟਰਾਈਕਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ 141 ਕੀਤੇ।

– ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ

ਸੰਪਰਕ: 94171-82993

