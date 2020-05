ਹਾਈਡੌਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕੋਇਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

ਹਾਈਡੌਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕੋਇਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ Posted On May - 23 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਲੱਛਣਾ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ/ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡੌਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕੋਇਨ (ਐਚਸੀਕਿਊ) ਦਵਾਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Headlines, Ticker, ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਹਾਈਡੌਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕੋਇਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

Both comments and pings are currently closed.