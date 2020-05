ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਓਪੀਡੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਓਪੀਡੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ Posted On May - 28 - 2020 ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਮਈ

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਘੁੱਦਾ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਓਪੀਡੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਕੋਟਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਓਪੀਡੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਫੇਜ-1 ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਬਾਂਡੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੁੱਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਓਪੀਡੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

Both comments and pings are currently closed.