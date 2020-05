ਹਵੇਲੀ ਮੀਏਂ ਬਾਕਰ ਦੀ… Posted On May - 9 - 2020 ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂਰ ਤਕੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ‘ਹਵੇਲੀ ਮੀਏਂ ਬਾਕਰ ਦੀ, ਵਿਚ ਸਲੀਮੋ ਆਕੜ ਦੀ’ ਅਖਾਣ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਖਾਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਆਸਤ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ,‘‘ਰਿਆਸਤ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਬ ਸਿਕੰਦਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਭੀਖਣ ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸੀ। 1759 ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਿਰਾਗ਼ ਨਵਾਬ ਸਿਕੰਦਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਂ ਦੇ 1871 ਵਿਚ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਲਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਬ ਭੀਖਣ ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਹਾਦਰ ਖ਼ਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਅਤਾ ਉੱਲਾਹ ਖ਼ਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖ਼ਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।’’

ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵਾਬ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਿਦਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਵਾਬ ਹੀ ਅਖਵਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਬ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਵਾਬ ਬਾਕਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਾਕਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਗ਼ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਤਾਲੀ ਬੀਘੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

‘ਲੋਕ ਤਵਾਰੀਖ਼’ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸ਼ਨਾਵਰ ਚੱਧੜ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਏਂ ਬਾਕਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤੀ ਬਾਕਰ ਹੋਰੀਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤੀ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤੀ (ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜੱਜ) ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੌਹੱਟਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਬਾਕਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਹੱਟਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਅਖਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਲੀਮੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਖਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਵੱਟੇ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ, ਗੰਜੀ ਗਈ ਸਲੀਮੋ ਆਈ।’ ਸਲੀਮੋ ਨਵਾਬ ਬਾਕਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਬ ਬਾਕਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲ ਵਿਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਬਾਕਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਰੋਅਬ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੀ। ਸਲੀਮੋ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ‘ਹਵੇਲੀ ਮੀਏਂ ਬਾਕਰ ਦੀ, ਵਿਚ ਸਲੀਮੋ ਆਕੜ ਦੀ।’ ਸੰਪਰਕ: 98555-51359

