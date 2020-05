ਹਵਾ ਖਾ ਕੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ Posted On May - 26 - 2020 ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 26 ਮਈ

70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਾਨੀ ਉਰਫ ਚੁਨਰੀਵਾਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚਰੜਾ ਵਿਖੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਜਾਨੀ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 2003 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ‘ਸਮਾਧੀ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਬਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 76 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫਿਜ਼ੀਓਲਜੀ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਡੀਆਈਪੀਐੱਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ‘ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

