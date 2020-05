ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸੀਲ Posted On May - 7 - 2020 ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, 7 ਮਈ

ਬਲਾਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਮਚਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਸਨ।

