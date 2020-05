ਹਰੀਏ ਹਰੀਏ ਡੇਕੇ ਨੀਂ Posted On May - 9 - 2020 ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਹਰੀਏ ਹਰੀਏ ਡੇਕੇ ਨੀਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦੇ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪੇਕੇ ਨੀਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦੇ।

ਬਾਬਲ ਸਾਡੇ ਬਾਗ਼ ਲੁਆਇਆ, ਵਿਚ ਚੰਬਾ ਤੇ ਮਰੂਆ।

ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਲਣ ਫੁੱਲ ਪਈ ਚੁਣਦੀ, ਵੀਰ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਹਰਿਆ।

ਹਰੀਏ ਹਰੀਏ ਡੇਕੇ ਨੀਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪੇਕੇ…

ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਤਾਂ-ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ-ਮੌਸਮ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤ, ਆਕਾਸ਼ ਮੌਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਿਰਖ-ਬੂਟੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੇਕਾਂ-ਬਕੈਣਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਣੀ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਤੇ ਧਰੇਕਾਂ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਧਰੇਕਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ, ਬੰਬੀਆਂ-ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਡੇਕਾ ਬਕੈਣਾਂ ਅਤੇ ਤੂਤਾਂ ਆਦਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਢੀ ਛਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਤਰਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਡੇਕ, ਬਕੈਣ ਰੁੱਖ ਬਰਮਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫ਼ੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਂ ਰੁੱਖ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡੇਕ, ਧਰੇਕ, ਬਕੈਣ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਡੇਕ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੇਕ ਅਤੇ ਧਰੇਕ ਇਕੋ ਰੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਕੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਕ ਜਾਂ ਧਰੇਕ ਦੀ ਜੌੜੀ ਭੈਣ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਡੇਕ ਲੱਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਬਕੈਣ ਅਤੇ ਡੇਕ ਨੂੰ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਕੈਣ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਛੋਟੇ, ਛਤਰ ਸੰਘਣਾ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਕੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਇਹੋ ਰੁੱਖ ਕਾਸ਼ਣੀ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਸੰਗ ਲੱਦ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼ਣੀ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਪਰ 10-15 ਦਿਨ ਤਕ ਹੀ ਟਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੋਲ ਮੋਲ, ਗੁਠਲੀਦਾਰ, ਗੁੱਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਫ਼ਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕੂਲੇ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਝੁਰੜੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁੱਛਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਾਨੂੰ, ਡਕਾਣੂ, ਧਰੇਕਾਨੂੰ ਜਾਂ ਗਟੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਟੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਛੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਤ-ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:

ਲਾੜੇ ਭੈਣਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਡੇਕ

ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਟਾਹਣਾ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੇਠ

ਪੁੱਛ ਲੋ ਮੁੰਡਿਓ ਰਾਜੀ ਐ

ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐ

ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਬਈ ਕਹਿੰਦੀ ਐ।

ਇਸਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕੌੜੇ ਫ਼ਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੇਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫੋੜੇ ਫਿਨਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਕਾਨੂੰਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਹਾਰ-ਹਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਾ-ਤਸਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਲੱਕੜ ਖਿਡੌਣੇ, ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਜਾਂ ਕਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰਾ ਮਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੜਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਝੁੰਡ ਜਾਂ ਛਾਂ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਬਿਤਹਰ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਾਧਾ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਲਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਕਾ-ਬਕੈਣਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁੱਖ ਖ਼ੂਬ ਵਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਧਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਤੇ ਗੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਣੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸੰਗ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ-ਬਿਰਖਾਂ ਸੰਗ ਧਰਤ ਸਜਾਈਏ।

ਘਰ ਘਰ ਡੇਕਾਂ ਫੁੱਲੀਆਂ/ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸਰਵਣਾ ਵੀਰਾ

ਘਰ ਘਰ ਠੰਢੜੀ ਛਾਂ/ ਵੇ ਵੀਰਾ ਰਾਜਿਆ

ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਮਿਲ ਗਏ/ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸਰਵਣਾ ਵੀਰਾ

ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਣ ਦੂਰ/ ਵੇ ਵੀਰਾ ਰਾਜਿਆ।

ਸੰਪਰਕ : 98142-39041

