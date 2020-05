ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਚੁੱਪ’ ਦੇ ਬੋਲ Posted On May - 9 - 2020 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਮੌੜ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ‘ਚੁੱਪ’ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ‘ਚੁੱਪ’ ਦੇ ਬੋਲ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਲਮ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਗੀਤ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਇਕ ਸਬਕ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਤੜਫ਼ਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਬਣ ਕੀਤੀ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਚੁੱਪ’ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੀਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ’ਚ ਜਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਚ ਰਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਭਟਕਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸ ਮੌਸਮਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ।

