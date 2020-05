ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ Posted On May - 30 - 2020 ਮੁੱਖ ਮਕਬਰੇ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਟੁੱਟੀ ਆਗਰਾ, 30 ਮਈ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ-ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਬਰੇ ਦੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ।

Headlines, Ticker, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

Both comments and pings are currently closed.