ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀ ਐਵੇਂ ਮੁੱਚੀ Posted On May - 9 - 2020 ਡਾ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜੀ 7 ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਤਾਰੇ ਟਿਮ ਟਿਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਠੰਢੀ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜੀ-ਜਨੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਲੋਕ ਨੇ ਈਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਲਿਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਗੋਗੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਾਈ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਘੁਲ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਗੋ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਈਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਗੋਗੋ ਆਲੋਕ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਆਲੋਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾਈ। ਗੋਗੋ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਆਲੋਕ ਨੂੰ ਇਕ ਝਰਨਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਗੋਗੋ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਗੋਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਖਰ, ਅੰਕ, ਆਕਾਰ। ਤੱਤ, ਤਰੰਗ, ਗਿਆਨ-ਭੰਡਾਰ।’ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਦੁਹਰਾਏਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ-ਤਰੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।’ ਆਲੋਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਉੱਭਰ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਹੋਏ।’ ਗੋਗੋ ਨੇ ਆਲੋਕ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ।

ਈਵਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੜਫੜਾਏ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ, ਫੇਰ ਏਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਆਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਥਪਥਪਾਇਆ। ਊਂ… ਊਂ… ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਈਵਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਲੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮਲ੍ਹਕ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਈਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਗੋਗੋ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਲਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਲ੍ਹਕ ਜਿਹੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਗਈ। ਈਵਾ ਤੇ ਆਲੋਕ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀ। ਹਰੇ ਕੱਛੂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਚੋਗਾ ਈਵਾ ਲਈ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਕੱਛੂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਕੀ ਲਗਾ ਗਿਆ। ‘ਕਲਿੱਕ, ਕਲਿੱਕ, ਕਲਿੱਕ, ਕਲਿੱਕ’ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਆਲੋਕ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਆਲੋਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ‘ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਚਿੱਟੀ ਕੂੰਜ।’ ਆਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਈਵਾ ਏ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਜਾਣਾ ਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਏ।’ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਗਰ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀ-ਜਨੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਗਰ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕੂੰਜਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਝੁਰਮਟ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਗਰ ਨੇ ਏਥੇ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ ਕੂੰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਫੇਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ‘ਇੱਥੇ ਇਕ ਖੋਜ-ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਉਹ ਈਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ।’ ਇੰਨਾ ਆਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਗਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਈਵਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਮੰਗੀ। ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਥਰਮਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕੱਪਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਕੱਪ ਆਲੋਕ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਆਲੋਕ ਬਹੁਤ ਝਿਝਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਗਰ ਨੇ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਕੱਪ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ‘ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਏਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਏ?’ ਆਲੋਕ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ। ‘ਮੈਂ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਦਾਂ। ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਉਂਜ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।’ ‘ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਏ?’ ਆਲੋਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ‘ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।’ ਆਲੋਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ‘ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।’ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਮੀ ਤੈਰ ਆਈ।

ਏਨੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਈਵਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਛੱਲਾ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗੀ।’

ਡਾਕਟਰ ਈਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਗਰ ਨੇ ਆਲੋਕ ਵੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ।’ ਪਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਲੋਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਗਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਗਰ ਦੇ ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਬੋਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਆਲੋਕ ਦਾ ਹੱਥ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਘਾਹ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਨਿੱਕਾ ਹਰਾ ਕੱਛੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।

(ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਹਫ਼ਤੇ)

