ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਿਰੜ ਦਾ ਸੁਮੇਲ

ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਿਰੜ ਦਾ ਸੁਮੇਲ Posted On May - 31 - 2020 ਗੁਰਮੀਤ*

ਉਚੇ, ਲੰਮੇ ਜੁੱਸੇ ਤੇ ਹਸੂੰ-ਹਸੂੰ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਮਦ ਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜ਼ੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ‘‘ਹਜ਼ਰਤ ਨੌਨਿਹਾਲ ਜੀ ਪਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ….’’

ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਰਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ। ਸੁਰਜਨ ਜ਼ੀਰਵੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਬੰਨੂਆਣਾ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।

15 ਅਪਰੈਲ 1977 ਨੂੰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੌਲੀਕੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਰਦਵਾਜ (ਦੋਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ) ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਚਾਚੋਕੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਗਵਾੜੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ‘ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦੌਲੀਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਹੋਰੀਂ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਨ। ਨੌਨਿਹਾਲ ਹੋਰੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸੁੰਨ ਜਿਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਪਈ ਕਾਮਰੇਡ ਦੌਲੀਕੇ ਦੀ ਦੇਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਰਕ ਰਹੇ ਸਨ… ਉਹ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦਿਆਲ, ਡਾ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਐਨ.ਕੇ. ਜੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਰਦੀਪ, ਡਾ. ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਏਕਲਗੱਡਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), ਜਸਬੀਰ ਅਸ਼ੋਕਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ‘ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ’ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ।ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ 1936 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਆਬਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਏ. ਇਤਿਹਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਲਜ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਕੁਲਵਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਮਿੱਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਚਲਿਆ। ਨੌਨਿਹਾਲ ਹੋਰੀਂ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਾਰਸਲ ਪੈਕੇਟ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਸਾਰ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਹਾਏ ਅਤੇ ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਚਰਨਜੀਤ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਹੋਰੀਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਸਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਉਮਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਚਲਦਾ-ਫਿਰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਿਹਚਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਮਸਫ਼ਰ ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਭਰਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਪ੍ਰੇਮ, ਊਧਮ, ਜਸਪਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ, ਨੂੰਹ ਰੂਪ, ਧੀ ਕੀਰਤ, ਜੁਆਈ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਭਤੀਜੇ ਜੈਪਾਲ, ਇਕਬਾਲ, ਦੋਹਤਾ ਰਮਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਸਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸੀ।

ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਅਗਸਤ 1964 ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਨੌਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸੌਦਾ-ਪੱਤਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੌਦਾ-ਪੱਤਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਅਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ।

1982 ਵਿਚ ਨੌਨਿਹਾਲ ਹੋਰੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। 1992 ’ਚ ‘ਮੇਲਾ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਓਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਘਾਹ-ਬੂਟ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਨੈੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਯਾਰ, ਨੈੱਟ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਹੰਸ ਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ‘ਮੇਲਾ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ-ਬੈਠਿਆਂ ਮੇਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ ਸਤੰਬਰ 1992 ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਅਜਾਇਬਘਰ, ਰੰਗਮੰਚ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਚੇਤਨਾ ਕੈਂਪ, ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ 28 ਮੇਲਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਫੋਲੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਲ ਕੁ ਤੋਂ ਉਹ ‘ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਚਰੰਜੀ ਲਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

1990-91 ਵਿਚ ‘ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ’ ’ਚ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।

‘ਅਣਚਾਹੀਆਂ’ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ‘ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ’ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਵਿਚ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੂਧਮ ਦੇ ਘਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਦੇਖਿਆ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸਾਕਾ ਅਤੇ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ’ਤੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਅਖ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਲਹੂ-ਭਿੱਜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ।

ਨੌਨਿਹਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਲੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ‘‘ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੌਲੀਕੇ ਦੇ ਘਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਆਏ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਦੌਲੀਕੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਚਾਰ, ਗੰਢਾ ਤੇ ਗੁੜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੌਲੀਕੇ ਥਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਲੀਏਮਾਣਸੇ ਤੂੰ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰੰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਹੋਰੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ।’’ ਜ਼ੀਰਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ, ‘‘ਜ਼ੀਰਵੀ 1952 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਲਾਲ ਢੰਡੋਰਾ’ ਤੋਂ ‘ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ’ ਵਿਚ ਕੁਲਵਕਤੀ ਕਾਮਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ‘ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ’ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹਾਲ ਦੀ ਇਕ ਨੁੱਕਰ ਵਿਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸੀਰਤ ਨਾਲ ਹਸੂੰ-ਹਸੂੰ ਕਰ ਕੇ ਕੱਟ ਲਈ।’’

ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲੋ ਇਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੜ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਭ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ, ਨਿੱਗਰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲਿਖੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ, ‘‘ਸੁਤੰਤਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।’’ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘‘ਨੌਨਿਹਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ… ਅੱਜ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ…।’’

2018 ਦੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ 27ਵੇਂ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ (ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੀ ਰੱਖਣ) ਸੱਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਇਸ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’’

ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਰ ਗ਼ਦਰੀ ਮੇਲੇ ’ਚ ਸੁਣਦੀ ਰਹੇਗੀ।

* ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਲੰਧਰ।

ਸੰਪਰਕ: 98149-64455

